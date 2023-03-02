Постный ужин за 15 минут: как приготовить вкусную фасоль в томате (видео)

В Украине продолжается пост среди христиан, поэтому многие украинцы не могут есть отдельные продукты. Впрочем, это не повод сокрушаться, ведь существует немало вкусных постных рецептов.

В частности, UAportal предлагает приготовить простой, но вкусный ужин из фасоли. Для этого понадобится всего 15 минут.

Для приготовления ужина понадобятся:

400 г консервированной фасоли;

1 луковица;

1 средняя морковка;

1 ст. л. масла;

2 ст. л. томатной пасты;

100 мл воды;

соль и перец по вкусу.

Сначала порежьте лук и натрите морковь на крупной терке. На сковороду вылейте растительное масло, подогрейте, добавьте сначала лук, а затем морковь.

Читайте также: Как быстро сварить фасоль без замачивания

Когда овощи размякнут, добавьте томатную пасту, соль и перец. Размешайте смесь и дайте пасте нагреться. После этого влейте воду и перемешайте еще раз.

Откройте банку консервированной фасоли, слейте лишнюю жидкость и высыпьте бобы на сковородку. На вкус можно добавить потертый чеснок. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и оставьте тушиться на 3 минуты.

Напомним, ранее UAportal подготовил рецепт постного печенья с орехами, которое можно быстро приготовить. Такой вкус делается без молока, яиц и не требует выпекания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!