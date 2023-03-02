Пісна вечеря за 15 хвилин: як приготувати смачну квасолю в томаті (відео)

В Україні триває піст серед християн, тому чимало українців не можуть їсти окремі продукти. Втім, це не привід засмучуватися, адже існує чимало смачних пісних рецептів.

Зокрема, UAportal пропонує приготувати просту, але смачну вечерю з квасолі. Для цього знадобиться всього 15 хвилин.

Для приготування вечері знадобляться:

400 г консервованої квасолі;

1 цибулина;

1 середня морквина;

1 ст. л. олії;

2 ст. л. томатної пасти;

100 мл води;

сіль та перець на смак.

Спочатку пошинкуйте цибулю та натріть моркву на крупній терці. На сковорідку вилийте олію, підігрійте, додайте спочатку цибулю, а потім моркву.

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Коли овочі розм'якнуть додайте томатну пасту, сіль та перець. Перемішайте суміш та дайте пасті нагрітися. Після цього влийте воду та ще раз перемішайте.

Відкрийте банку консервованої квасолі, злийте зайву рідину та висипте боби на сковорідку. На смак можна додати потертий часник. Ретельно перемішайте, накрийте кришкою та залиште тушкуватися на 3 хвилини.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував рецепт пісного печива з горіхами, яке можна швидко приготувати. Такий смаколик робиться без молока, яєць та не потребує випікання.

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