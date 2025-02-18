Постоянно не хватает специалистов: названы самые редкие профессии на рынке труда Украины

В 2024 году в Украине сохранялся значительный спрос на рабочие специальности. В частности, строителей, сантехников, электриков, слесарей, сварщиков и швей.

Вместе с тем, на рынке труда начали появляться редкие вакансии, которые требовали от кандидатов определенного уровня квалификации. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Среди таких профессий выделили:

аппаратчик выращивания дрожжей – всего 12 открытых вакансий. Этот специалист отвечает за размножение и контроль роста дрожжей, которые применяются в пищевой промышленности. Специалисты отмечают, что эта профессия сочетает науку и технологии, позволяя создавать ключевые ингредиенты для различных сфер производства;

настройщик пианино и роялей – открыто 5 вакансий. Специалист, отвечающий за точную настройку и ремонт этих музыкальных инструментов. Основные требования – настройка пианино и роялей в соответствии со стандартной высотой тона с помощью камертона (устройства, используемого для настройки музыкальных инструментов). Кроме того, специалист должен уметь выявлять и устранять дефекты, а также заниматься реставрацией инструментов;

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халвомесильщик – доступны 4 вакансии. Мастер по приготовлению восточных лакомств, который отвечает за их консистенцию и качество;

натурщик – открыто 4 вакансии. Специалист, который позирует художникам, скульпторам или фотографам, принимая необходимые позы для творческих работ;

бутафор – 3 открытые вакансии. Специалист, изготавливающий реалистичные муляжи предметов для театральных постановок, кинематографа и выставочных экспозиций;

пастижер – 2 вакансии. Мастер по производству париков, бород, усов и других аксессуаров для театра, киноиндустрии и мира моды;

эмбриолог – 1 вакансия. Медицинский специалист в сфере репродуктологии, который помогает супружеским парам осуществить мечту о родительстве.

Спрос на эти профессии остается невысоким, однако их уникальность обеспечивает им незаменимую роль в соответствующих сферах.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие профессии станут популярными, а какие ожидают сокращения в ближайшие 5 лет в Украине.

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