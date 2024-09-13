Потенциально опасный: астероид размером с небоскреб стремительно приближается к Земле
17 сентября Землю обойдет гигантский астероид 2024 ON, размером с небоскреб. Этот космический путешественник, двигающийся со скоростью 31 933 км/ч, приблизится к нашей планете на расстояние около 1 миллиона километров, что в 2,6 раза превышает среднее расстояние от Земли до Луны.
Астероид 2024 года ON был открыт относительно недавно и уже успел привлечь внимание ученых всего мира. Его размеры впечатляют: по оценкам специалистов диаметр небесного тела составляет от 220 до 480 метров. Это означает, что он может быть соизмерим по размеру с известными небоскребами, пишет Live Science.
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Стоит ли опасаться столкновения?
Несмотря на огромные размеры и высокую скорость, астероид не представляет прямой угрозы для Земли. Расстояние, на которое он приблизится к нашей планете, хотя и является небольшим по космическим масштабам, все же достаточно для того, чтобы избежать столкновения.
NASA постоянно отслеживает движение тысяч астероидов, которые могут приблизиться к Земле. Для этого используется система ATLAS, состоящая из четырех телескопов, сканирующих все ночное небо. Благодаря этому учёные могут заблаговременно выявить потенциально опасные объекты и оценить риски столкновения.
Возможно ли столкновение с Землей в будущем?
По данным NASA, угрозы глобальной катастрофы из-за столкновения с астероидом в ближайшие 100 лет нет. Однако ученые продолжают исследовать космическое пространство и разрабатывать технологии, которые позволят в будущем отклонить траекторию астероида, если такая угроза возникнет.
Как наблюдать за полетом астероида?
Для тех, кто увлекается астрономией, проект виртуального телескопа позволит наблюдать за полетом астероида 2024 ON в прямом эфире. Трансляция начнется 15 сентября в 19.30 UTC.
Напомним, астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году.
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