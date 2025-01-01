Потепление до +10: в Украине в ближайшие дни ожидается аномальная погода для зимы

2 января в западных регионах Украины прогнозируется местами небольшой дождь, в то время как в других областях осадков не ожидается. На юге страны ночью и утром возможен туман. В Киеве погода будет сухая, с юго-западным ветром силой 7-12 м/с, иногда с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит 1-3 градусов тепла, днем поднимется до 7-9 градусов.

В целом по стране ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных регионах местами порывы 15-20 м/с, а в Карпатах - до 25-30 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза ночью, а днем от 5° до 10° тепла. В Крыму воздух прогреется до 13° тепла. Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ночь на 3 января в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь, днем распространяющийся почти по всей территории страны, кроме юга. Температура воздуха будет оставаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла, а в центральных регионах и Закарпатье днем достигнет 5° тепла. В южных и восточных регионах температура ночью будет 1-6° тепла, днем - 5-10°.

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В западных и северных областях местами будет сохраняться гололедица. В Карпатах прогнозируется умеренный или сильный снег. Температура воздуха в горных районах 3 января будет колебаться от 1° до 6° мороза, а 4 января упадет до 6-11° мороза.

В Киеве 3 января ночью ожидается умеренный мокрый снег, а днем небольшой. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Дополнительно отмечается, что за историю наблюдений самым теплым 2 января в Киеве был 2023, когда температура достигла 13,2° тепла, а самым холодным — 1943 с морозом 21,8°.

Напомним, новогодняя ночь поразит полярный свет.

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