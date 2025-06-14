Потепление уже близко: известный синоптик поделилась позитивным прогнозом погоды для Украины

В выходные в Украине ожидается небольшое повышение температуры. Однако осадки не покинут территорию страны.

Такую информацию предоставила синоптика Наталья Диденко. "Уже завтра, 14 июня, в большинстве регионов температура воздуха будет на уровне, который сегодня наблюдается на юге и востоке Украины – от +19 до +24 градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов", – сообщила она.

По ее прогнозу, дожди ожидаются периодически, иногда будут сопровождаться грозами. Осадки покроют почти всю территорию Украины, кроме западных регионов, где в субботу будет немного влаги, а в воскресенье - преимущественно солнечная погода.

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"Ветер на выходных будет оставаться порывистым и преимущественно дует с северо-запада", – добавила синоптика.

Погода в Киеве

На 14-15 июня Наталья Диденко предусматривает в Киеве умеренно теплую погоду с температурой воздуха от +20 до +22 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, а в воскресенье ожидается больше солнечных лучиков. Ветер в столице будет оставаться порывистым.

Погода на выходные

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует, что существенного потепления в выходные не будет. По его словам, в большинстве регионов ожидаются аномально низкие температуры, а также неустойчивая влажная погода с периодическими дождями и грозами. Кроме того, местами возможен небольшой град и порывистый ветер.

Напомним, что синоптики предупреждают, что жара и засуха могут уничтожить часть урожая в Украине.

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