Потери врага на Таврическом направлении: минус вертолет и более 70 единиц военной техники (видео)

Силы обороны за прошедшие сутки нанесли значительно проредившие ряды русской армии. Также было уничтожено более 70 единиц военной техники противника.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграмм-канале.

По его словам, "каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага".

Читайте также: "Росомахи" из 68 бригады заявили об увольнении Благодатного в Донецкой области

Так, на Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение суток выполнили 1829 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян", - сообщил Тарновский.

Силы обороны уничтожили:

Вертолет Ка-52,

24 танка,

12 единиц БМП,

5 ББМ,

3 МТЛБ,

2 БТР,

2 БпЛА "Орлан-10",

БПЛА "Zala",

противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

Напомним, ВСУ на юге ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!