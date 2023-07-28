Похищение водительского удостоверения: как восстановить, и какие документы понадобятся

Иногда люди сталкиваются с похищением водительского удостоверения. В таком случае важно оперативно действовать и восстановить его как можно быстрее.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. При таких обстоятельствах лицо обязано сообщить о потере территориальному органу Нацполиции и получить соответствующий документ (справку) для восстановления водительского удостоверения.

Для восстановления водительского удостоверения после его похищения существуют два способа: офлайн и онлайн.

Если вы выбираете оффлайн вариант, вам нужно обратиться в любой сервисный центр МВД, где вам помогут в восстановлении документа. Список документов, которые необходимо иметь при себе включает: паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, идентификационный код, справку из полиции и, при необходимости, медицинскую справку.

Стоит отметить, что если водительское удостоверение было похищено за границей, его выдача будет осуществляться на общих основаниях в сервисном центре МВД.

Как альтернатива, вы можете воспользоваться онлайн-сервисами для восстановления удостоверения. Это можно сделать через электронный кабинет водителя или с помощью приложения "Дія".

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Для этого необходимо заполнить все необходимые поля и оплатить услугу. Затем вам будет предложен удобный способ получения через отделение "Укрпочты", курьерской доставкой, в сервисном центре МВД или без пластикового бланка в виде цифрового документа.

Срок предоставления услуги по восстановлению водительского удостоверения в офлайн сервисных центрах обычно составляет до 5 дней, а для онлайн заказов – до 10 рабочих дней (обработка заявки и логистические операции).

В то время как стоимость восстановления удостоверения ориентировочно составляет 270 гривен, но может быть дополнительно начислена комиссия банка и стоимость доставки при заказе.

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