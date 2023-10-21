Поток Орионидов: В ночь на 22 октября в небе можно увидеть метеоритный дождь

Метеоритный дождь Орионидов можно увидеть в ночь с 21 на 22 октября

В конце октября, а именно в ночь с 21 на 22 число, небо подарит возможность наблюдать один из самых волшебных метеорных потоков, известных как Ориониды.

Об этом сообщило космическое агентство NASA. Ориониды считаются одним из красивейших метеорных потоков, благодаря чему это чрезвычайное явление всегда привлекает любителей астрономии.

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Эти метеоры двигаются очень быстро со скоростью примерно 66 километров в секунду. Каждый год пик активности Орионидов приходится на вторую половину октября, когда Земля пересекает путь этого метеорного потока через область космоса, рассеянную частицами кометы Галлея.

Чтобы помиловать это незабываемое зрелище, следует расположиться так, чтобы иметь юго-восток за горизонтом, если вы находитесь в северном полушарии, или северо-восток, если вы на южном полушарии. Обычно для адаптации глаз к темноте нужно около 20-30 минут, но как только это произойдет, вы сможете наслаждаться волшебным метеорным дождем.

Также важно отметить, что NASA организует прямую трансляцию случившегося из Центра космических полетов имени Маршалла. Трансляция начнется в 5 утра по киевскому времени, что позволит присоединиться к удивлению даже тем, кому не удастся побывать в подходящем месте для наблюдения.

Важно заметить, что созвездие Орион, давшее название этому метеорному потоку, не является источником метеоров. Оно выступает как радиант, точка на небе, откуда, казалось бы, исходят ориониды. Лучше всего наблюдать этот вид величественного явления под углом от 45 до 90 градусов от радианта.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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