Потребителям газа в Украине грозят сотни тысяч штрафа: за что могут наказать

Потребители газа в Украине могут быть серьезно оштрафованы оператором газораспределительной сети. В частности, финансовые санкции накладываются в случаях вмешательства в функционирование газового оборудования.

Кроме того, значительные штрафы предусмотрены за несанкционированное вмешательство в работу газопроводных сетей. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "ГазПравду".

Четко установленной суммы штрафа в таких случаях не существует - она определяется индивидуально с учетом ряда факторов, в частности:

характер и продолжительность возбуждения;

площадь отапливаемого жилья;

количество зарегистрированных жителей;

дата последней контрольной фиксации показателей газового счетчика;

проектное количество газовых устройств в конкретном жилом объекте.

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Все нарушения можно условно разделить на две основные категории:

те, что приводят к доначислению неучтенных объемов природного газа (другими словами — потребитель вынужден оплатить не учтенный газ);

и нарушения, вследствие которых изменяется стандартный порядок расчета распределенного газа (т.е. фактические данные счетчика не учитываются).

"При нарушениях как первой, так и второй группы, применяют предельные объемы потребления газа населением. Эти предельные объемы определены в приложении 20 к Кодексу ГРМ. Их можно назвать "штрафными" нормами, поскольку они значительно превышают действующие на сегодня нормы потребления, которые применяются для домохозяйств, не оборудованных счетчиком газа", – говорит "ГазПравда".

Отметим, что самым серьезным и самым дорогим нарушением сейчас считается незаконное вмешательство в газопровод.

Напомним, ранее мы рассказывали, что части украинцев придется платить дополнительную 1000 грн за газ.

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