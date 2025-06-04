Потребителям газа в Украине грозят сотни тысяч штрафа: за что могут наказать
Потребители газа в Украине могут быть серьезно оштрафованы оператором газораспределительной сети. В частности, финансовые санкции накладываются в случаях вмешательства в функционирование газового оборудования.
Кроме того, значительные штрафы предусмотрены за несанкционированное вмешательство в работу газопроводных сетей. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "ГазПравду".
Четко установленной суммы штрафа в таких случаях не существует - она определяется индивидуально с учетом ряда факторов, в частности:
- характер и продолжительность возбуждения;
- площадь отапливаемого жилья;
- количество зарегистрированных жителей;
- дата последней контрольной фиксации показателей газового счетчика;
- проектное количество газовых устройств в конкретном жилом объекте.
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Все нарушения можно условно разделить на две основные категории:
- те, что приводят к доначислению неучтенных объемов природного газа (другими словами — потребитель вынужден оплатить не учтенный газ);
- и нарушения, вследствие которых изменяется стандартный порядок расчета распределенного газа (т.е. фактические данные счетчика не учитываются).
"При нарушениях как первой, так и второй группы, применяют предельные объемы потребления газа населением. Эти предельные объемы определены в приложении 20 к Кодексу ГРМ. Их можно назвать "штрафными" нормами, поскольку они значительно превышают действующие на сегодня нормы потребления, которые применяются для домохозяйств, не оборудованных счетчиком газа", – говорит "ГазПравда".
Отметим, что самым серьезным и самым дорогим нарушением сейчас считается незаконное вмешательство в газопровод.
Напомним, ранее мы рассказывали, что части украинцев придется платить дополнительную 1000 грн за газ.
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