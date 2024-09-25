Потребуется 15 минут: как оформить субсидию в Дії

Оформление субсидии через портал "Дія" стало простым и удобным процессом, занимающим до 20 минут и не требующим посещения ЦНАП или предоставления бумажных копий документов. Все можно сделать онлайн, авторизовавшись через электронную подпись или BankID.

После авторизации на портале необходимо выбрать раздел "Пенсии, льготы и помощь" и заполнить заявление на субсидию. В заявлении следует указать адрес, информацию о задолженности за коммунальные услуги и выбрать, на какие услуги требуется льгота. Также указываются доходы членов домохозяйства и информация о счетчиках и личных счетах.

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Дополнительно нужно предоставить данные о наличии транспортных средств, приобретенном имуществе, валютных операциях, наличии депозитов свыше 100 тыс. грн, а также алименты и недвижимость. Затем пользователь выбирает удобный способ получения субсидии: на банковскую карту или через отделение "Укрпочты".

При необходимости можно загрузить сканированные копии документов, таких как справка о доходах или договор аренды. После проверки правильности данных заявление подписывают электронной подписью и отправляют в Пенсионный фонд.

Заявление рассматривается в течение месяца. Если же информации недостаточно, заявитель получит уведомление о необходимости дополнительных данных. Субсидия будет продолжаться автоматически, если за год обстоятельства не изменятся.

"Жилищные субсидии на приобретение топлива предоставляются один раз в год. Они назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления", – говорится в сообщении на портале "Дія".

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