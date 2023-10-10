"Потяг" или "поїзд": Авраменко ответил, как правильно говорить это слово по-украински

Как правильно потяг или поїзд на украинском языке

В разговоре с другими людьми мы часто можем услышать как слово "поїзд", так и слово "потяг". Но какое же из них правильно в употреблении?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко решил расставить все точки над "і" в своем уроке и ответить на этот вопрос.

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"Сегодня мы выясним, каким словом – "потяг" или "поїзд" – следует называть ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов. Часто можно услышать категоричное требование: Лишь "потяг", и все. Однако недавно мне предложили интерпретацию, что "потяг" – это внутреннее стремление к кому-то или к чему-то. Например, "потяг до музики"", – заметил Авраменко.

Языковед объяснил, что на самом деле слова "потяг" и "поїзд" являются синонимами, поэтому можно использовать оба варианта по собственному желанию. Однако в украинском языке более распространенным и употребительным является слово "поїзд".

Дополнительно Авраменко заметил, что правильно говорить не "посадка на поїзд продовжується", а "посадка на поїзд триває"

"Итак, вы находитесь на вокзале и слышите: "Посадка на поїзд "Київ – Одеса" продовжується". Не "продовжується", лучше сказать "триває". Запомните, что отрезок времени следует называть словом "триває". Сказать "урок триває 45 хвилин, але вчитель може його продовжити на 5 хвилин". Следовательно, объявление на вокзале должно быть таким: "Посадка на поїзд "Київ – Одеса" триває", але з технічних причин її можуть продовжити", – пояснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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