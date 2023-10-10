"Потяг" чи "поїзд": Авраменко відповів, як правильно казати це слово українською

У розмові з іншими людьми ми часто можемо почути як слово "поїзд", так і слово "потяг". Але яке ж з них є правильним у вживанні?

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко вирішив розставити всі крапки над "і" у своєму уроці і відповісти на це запитання.

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"Сьогодні ми з’ясуємо, яким словом – "потяг" чи "поїзд" – слід називати ряд з’єднаних між собою залізничних вагонів. Часто можна почути категоричну вимогу: "Лише "потяг", і все". Проте нещодавно мені запропонували інтерпретацію, що "потяг" – це внутрішнє прагнення до когось чи чогось. Наприклад, "потяг до музики"", – зауважив Авраменко.

Мовознавець пояснив, що насправді слова "потяг" і "поїзд" є синонімами, тому можна вживати обидва варіанти за власним бажанням. Проте в українській мові більш поширеним і вживаним є слово "поїзд".

Додатково Авраменко зауважив, що правильно говорити не "посадка на поїзд продовжується", а "посадка на поїзд триває".

"Отже, ви знаходитесь на вокзалі і чуєте: "Посадка на поїзд "Київ – Одеса" продовжується". Не "продовжується", краще сказати "триває". Запам’ятайте, що відрізок часу слід називати словом "триває". Тож, правильно сказати "урок триває 45 хвилин, але вчитель може його продовжити на 5 хвилин". Отже, оголошення на вокзалі має бути таким: "Посадка на поїзд "Київ – Одеса" триває", але з технічних причин її можуть продовжити", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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