Повар объяснил, где нужно держать чеснок, чтобы он долго был свежим

Хранить чеснок в овощном ящике в холодильнике может показаться хорошей идеей. Впрочем, это приводит к тому, что чеснок начинает портиться гораздо быстрее.

Профессиональный повар и эксперт по хранению пищи Джерри Джеймс Стоун объяснил, как лучше сохранить чеснок свежим до шести месяцев. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чеснок следует хранить в прохладном и сухом месте, но не в холодильнике. Стоун объяснил, что чеснок также можно хранить где-то, где он не подвергается солнечному свету.

Читайте также: Пекари объяснили, где держать хлеб, чтобы он как можно дольше был свежим

Наконец чеснок нужно хранить где-то с хорошим потоком воздуха, чтобы место не было влажным.

"Причина, почему вы не хотите класть его в холодильник, заключается в том, что чеснок в холодильнике будет иметь совсем другую реакцию. Влага там действительно повлечет за собой прорастание чеснока", – пояснил повар.

Однако если вы планируете хранить чеснок в холодильнике, Стоун дал совет. Если положить чеснок в пакет, он будет фактически накапливать больше влаги, и луковица чеснока сгниет.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !