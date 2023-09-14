Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза
Такой рецепт позволит вам наслаждаться собственноручно приготовленным майонезом, который точно превзойдет вкусный магазинный аналог. По словам блогера Алексея Крючкова, домашний майонез можно хранить в холодильнике в течение шести дней.
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Автор украинского кулинарного Instagram -блога поделился лайфхаком, как самостоятельно приготовить майонез, который превзойдет магазинный продукт по качеству. Этот рецепт прост и требует всего несколько ингредиентов.
Ингредиенты:
- 250 мл масла без запаха;
- одно яйцо;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 2 чайные ложки сока лимона.
Важно, чтобы желток был целым. Во время приготовления его следует накрыть блендером. Сначала взбивайте без подъема блендера, а когда образуется эмульсия, соедините нижнюю и верхнюю части.
Процесс приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в емкости.
- Добавьте белок и желток по отдельности, не разрушая структуру последнего.
- Взбивайте примерно одну минуту.
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