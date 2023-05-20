Повар путина в очередной раз заявил о взятии Бахмута: ВСУ опровергают (видео)

Главарь ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что Бахмут полностью захвачен оккупантами и он начнет вывод своих сил из города после 25 мая. При этом замминистра обороны Анна Маляр заверила, что украинские военные удерживают позиции в Бахмуте.

О захвате города повар путина заявил в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут, последний участок так называемой многоэтажки-"самолета", – сказал он.

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Анна Маляр подчеркнула, что Бахмут удерживается силами ВСУ. "В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет", – заявила она.

В частности, силы обороны контролируют "определенные промышленные и инфраструктурные объекты" этого района, а также частный сектор, отметила Маляр. Также она добавила, что российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, "несоизмеримо превышающих" наши потери.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала ситуацию под Бахмутом.

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