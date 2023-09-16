Повара ответили, почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду

Во время приготовления пельменей они могут развариваться или слипаться.

Об этом пишет ТСН.

Этому могут быть две причины:

Пельмени развариваются, особенно если вы используете замороженные, потому что их температура отличается от температуры воды. Пельмени слипаются из-за склеивания крахмала, находящегося на поверхности теста, в кипящей воде.

Есть несколько советов, как правильно варить пельмени:

Перед вбрасыванием замороженных пельменей в воду дайте им дойти до комнатной температуры, можно замочить их в воде на несколько минут. Используйте воду, температура которой не превышает 50 градусов. Во время варки добавьте немного холодной воды для поддержания равномерной температуры.

Читайте также: Четыре разумных способа использования риса на дому

Как сварить идеальные пельмени:

Возьмите кастрюлю с 1,5-2 литрами воды.

Добавьте 2-3 лавровых листа и 2-3 горошины перца по вкусу.

Добавьте соль по своему вкусу.

Как только вода дойдет до нужной температуры, добавьте пельмени.

Постоянно перемешивайте их, чтобы они не слиплись.

Готовьте примерно 5-10 минут, а затем переложите в дуршлаг.

Подавайте со сметаной, сливочным маслом или другими соусами по вкусу.

Также хорошим вариантом является приготовление пельменей на пару. Для этого необходимо несколько стаканов воды и 15-20 минут на пару. Блюдо подают сразу после приготовления, а для более насыщенного вкуса можно посыпать черным молотым перцем или добавить соусы по вашему вкусу.

Напомним, мы уже писали о кулинарных лайфхаках с картофелем, которые стоит попробовать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !