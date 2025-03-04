Поверка счетчиков: что это такое и когда нужно делать

Украинцы обязаны не только своевременно передавать показатели счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, но следить за их исправностью. Поверка является необходимой процедурой для счетчиков воды, тепла, газа и электроэнергии, поскольку со временем эти приборы могут начать работать некорректно.

Поверка позволяет проверить точность измерений и определить, можно ли использовать счетчик. В 2022 году из-за военного положения эту обязанность временно отменили, но уже в июне 2023 года проверку всех счетчиков возобновили. Об этом пишет Общественное.

Счетчики воды нужно проверять раз в четыре года. Дата последней поверки указывается в квитанциях или ее можно уточнить в колл-центре поставщика.

Счетчики тепла проходят поверку каждые четыре года, а дату следующей проверки можно найти на пломбе прибора.

Газовые счетчики проверяют раз в восемь лет, и эта процедура бесплатная. Потребителей заранее предупреждают о необходимости демонтажа прибора, поскольку проверить его дома невозможно.

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Счетчики электроэнергии не имеют унифицированных сроков проверки, потому что это зависит от их типа и даты изготовления. Поставщики самостоятельно контролируют эти сроки и производят замену приборов при необходимости.

Если поверку не пройти вовремя, коммунальные службы перестанут учитывать показатели счетчика и начисление будет производиться по нормативам, обычно превышающим фактическое потребление.

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