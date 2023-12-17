Поврежден минимум один самолет Су-34: появились фото последствий атаки дронов по аэродрому в Ростовской области

В ночь на 17 декабря Ростовская область россии подверглась массированной атаке беспилотников. Несмотря на убеждение местных властей, что все воздушные цели были обезврежены, есть информация о попадании дронов-камикадзе по военному аэродрому Морозовска.

На военном аэродроме в Морозовске базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВКС рф.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил: "Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска".

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Он добавил, что жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, большая часть дронов была уничтожена.

По данным российских пабликов, этой ночью территорию россии атаковали 33 украинских беспилотника.

"Дроны ВСУ были уничтожены и перехвачены над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями", – писали россияне в соцсетях.

Между тем, в Телеграм-каналах опубликовали фото последствий прилетов по военному аэродрому города Морозовск. На них можно заметить, что как минимум один из самолетов Су-34 получил повреждения.

Напомним, 4 декабря в российском Ставрополе во время облета нефтепровода упал вертолет Ми-2.

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