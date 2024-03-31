Повышение пенсий в апреле: у кого вырастут выплаты уже с 1 апреля
У некоторых категорий пенсионеров возрастут выплаты в апреле. В большинстве случаев это произойдет из-за роста минимальной зарплаты.
Детальнее об этом сообщило издание NV. С 1 апреля в Украине возросла минимальная заработная плата с 7100 до 8000 гривен.
Повышение для пенсионеров от 65 лет
Пенсия таких пенсионеров должна быть не менее 40% от минимальной зарплаты, которая выросла до 8000 гривен. То есть выплаты возрастут с 2840 до 3200 гривен.
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Повышение для работающих пенсионеров
С завтрашнего дня, 1 апреля, состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров. Размер надбавки будет индивидуален с учетом обновленного страхового стажа.
Повышение выплат для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной
С 1 апреля вырастет размер денежной помощи для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной из-за повышения минимальной зарплаты. Речь идет о:
- 24 тысячи гривен – за звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;
- 16 тысяч гривен – за орден Богдана Хмельницкого трех степеней;
- 8 тысяч гривен – за орден За мужество трех степеней;
- 8 тысяч гривен – за орден княгини Ольги трех степеней;
- 8 тысяч гривен – членам семей погибших граждан, из числа вышеперечисленных лиц.
Возрастная надбавка к пенсии
Пенсионеры, которым в апреле исполнится 70, 85 и 80 лет, получат прибавку. Речь идет о:
- 300 гривен для 70-летних граждан;
- 456 гривен для 75-летних граждан;
- 570 гривен для 80-летних граждан.
Возрастная надбавка не выплачивается гражданам, у которых пенсия больше 10 340,35 гривны.
Напомним, некоторые пенсионеры могут получить 13 тысяч гривен.
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