Повышение пенсий в апреле: у кого вырастут выплаты уже с 1 апреля

У некоторых категорий пенсионеров возрастут выплаты в апреле. В большинстве случаев это произойдет из-за роста минимальной зарплаты.

Детальнее об этом сообщило издание NV. С 1 апреля в Украине возросла минимальная заработная плата с 7100 до 8000 гривен.

Повышение для пенсионеров от 65 лет

Пенсия таких пенсионеров должна быть не менее 40% от минимальной зарплаты, которая выросла до 8000 гривен. То есть выплаты возрастут с 2840 до 3200 гривен.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Повышение для работающих пенсионеров

С завтрашнего дня, 1 апреля, состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров. Размер надбавки будет индивидуален с учетом обновленного страхового стажа.

Повышение выплат для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

С 1 апреля вырастет размер денежной помощи для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной из-за повышения минимальной зарплаты. Речь идет о:

24 тысячи гривен – за звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

16 тысяч гривен – за орден Богдана Хмельницкого трех степеней;

8 тысяч гривен – за орден За мужество трех степеней;

8 тысяч гривен – за орден княгини Ольги трех степеней;

8 тысяч гривен – членам семей погибших граждан, из числа вышеперечисленных лиц.

Возрастная надбавка к пенсии

Пенсионеры, которым в апреле исполнится 70, 85 и 80 лет, получат прибавку. Речь идет о:

300 гривен для 70-летних граждан;

456 гривен для 75-летних граждан;

570 гривен для 80-летних граждан.

Возрастная надбавка не выплачивается гражданам, у которых пенсия больше 10 340,35 гривны.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить 13 тысяч гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !