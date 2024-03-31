Підвищення пенсій у квітні: у кого зростуть виплати вже з 1 квітня

У деяких категорій пенсіонерів зростуть виплати у квітні. У більшості випадків це відбудеться через зростання мінімальної зарплати.

Відео дня

Детальніше про це повідомило видання NV. З 1 квітня в Україні також зросла мінімальна заробітна плата з 7100 до 8000 гривень.

Підвищення для пенсіонерів від 65 років

Пенсія таких пенсіонерів повинна бути щонайменше 40% від мінімальної зарплати, яка зросла до 8000 гривень. Тобто виплати зростуть з 2840 до 3200 гривень.

Читайте також: Які пенсійні виплати виросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Підвищення для працюючих пенсіонерів

Від завтра, 1 квітня, відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Розмір надбавки буде індивідуальний з урахуванням оновленого страхового стажу.

Підвищення виплат для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

З 1 квітня зросте розмір грошової допомоги для осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, через підвищення мінімальної зарплати. Йдеться про:

24 тисячі гривень – за звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка;

16 тисяч гривень – за орден Богдана Хмельницького трьох ступенів;

8 тисяч гривень – за орден За мужність трьох ступенів;

8 тисяч гривень – за орден княгині Ольги трьох ступенів;

8 тисяч гривень – членам сімей загиблих громадян, з числа вищезазначених осіб.

Вікова надбавка до пенсії

Пенсіонери, яким у квітні виповниться 70, 85 та 80 років отримають надбавку. Йдеться про:

300 гривень для 70-річних громадян;

456 гривень для 75-річних громадян;

570 гривень для 80-річних громадян.

Вікова надбавка не виплачується громадянам, у яких пенсія понад 10 340,35 гривні.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати 13 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!