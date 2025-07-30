Повысятся ли пенсии по инвалидности с 1 августа: ответ ПФУ

В августе 2025 года украинцы, получающие пенсии по инвалидности, не должны ожидать повышения выплат. Как отмечают специалисты, плановый рост не предусмотрен — последнее повышение произошло еще в марте в рамках индексации, и с тех пор размеры выплат остаются неизменными.

Об этом пишет На пенсии. Право на пенсию по инвалидности имеют лица, частично или полностью потерявшие трудоспособность из-за болезни, травмы или врожденного порока.

Размер таких пенсий определяется в зависимости от группы инвалидности. Для первой группы он равен 100% от пенсии по возрасту, для второй — 50%. В то же время законом предусмотрено, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. 1 марта 2025 года.

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Отдельные условия действуют для военнослужащих. Те, кто получил инвалидность во время службы, независимо от страхового стажа, имеют право на пенсию. составляют от 9478 до 16847 гривен в зависимости от группы.

Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают пенсии, которые базируются на заработке в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или же на пятикратном размере минимальной зарплаты.

С 1 июля 2025 года в Украине изменился механизм выплаты социальной помощи лицам с инвалидностью. Все полномочия по назначению и выплате таких пособий перешли в Пенсионный фонд. помощь, дополнительно обращаться в ПФУ не нужно – выплаты будут продолжаться автоматически.

Раньше мы рассказывали, что украинцам со средней зарплатой "не светит" даже средняя пенсия.

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