Появились фото уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме 'Сольцы', запускавшем ракеты по Украине

19 августа беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3, запускающие ракеты Х-22 по мирным городам Украины.

20 августа в сети показали фото, как горел поврежден Ту-22М3:

Напомним, российское Минобороны заявляло после инцидента, что аэродром был атакован беспилотником около 10:00. Отмечалось, что на стоянке самолетов возник пожар.

Читайте также: Масштабный пожар разгорелся в Подмосковье на складе OZON: к тушению привлекли вертолеты (видео)

Также в Минобороны РФ признали, что один из бомбардировщиков получил повреждения.

По данным мониторинговых изданий, на аэродроме в "Сольцы" базировались около 10 самолетов Ту-22М3, отмечалось, что были повреждены два бомбардировщика.

Также стало известно, что после атаки на аэродром несколько бортов Ту-22м3 из "Сольцы" перенаправили на "Оленью".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!