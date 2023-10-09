Появились кадры первых минут нападения ХАМАС на Израиль: под атаку попали участники фестиваля Nature party (видео)

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль сразу по нескольким направлениям, кроме ракетного удара, террористы пробрались на территорию страны и расстреливали гражданских.

Вблизи сектора Газа как раз проходил фестиваль электронной музыки Universo Parallelo Israel Edition, на который собрались фанаты музыки из разных стран.

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В соцсетях появилось видео, как боевики атаковали посетителей фестиваля. На кадрах можно заметить, как люди отдыхали под открытым небом под музыку. Вдруг послышались взрывы и стрельба. Музыка стихла.

Охранники начали предупреждать посетителей о нападении и опасности. Часть людей побежала к своим машинам, другие просто пытались скрыться подальше, еще часть людей попыталась скрыться от боевиков.

Фестиваль под открытым небом проходил в пустыне возле города Офаким в кибуке Реим, расположенном в 30 километрах от границы с Сектором Газы. В нем участвовали тысячи израильтян со всего мира, в основном это были люди от 20 до 40 лет.

Представители организации ZAKA, занимающейся поисками погибших, заявили, что на месте проведения фестиваля обнаружили тела 260 погибших. В настоящее время поиски тел погибших приостановлены из-за обстрела со стороны Газы. Многие участники фестиваля объявлены пропавшими без вести.

Напомним, 7 октября Израиль потерпел ракетные удары, нанесенные из Сектора Газы радикальным пакистанским движением ХАМАС, а около 200-300 боевиков движения вторглись на территорию страны. В ответ армия обороны Израиля начала в Газе операцию "Железные мечи".

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