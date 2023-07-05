Появилось эффектное видео взрыва боеприпасов в Макеевке: до и после

Во вторник, 4 июля, на территории временно оккупированной Макеевки Донецкой области был уничтожен российский склад боеприпасов. Взрыв был очень мощным: боеприпасы детонировали три часа.

Об этом сообщается на Официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Читайте также: " Прямым попаданием в башню": ВСУ эпично ликвидировали российский танк (видео)

"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны сегодня в 21:40 прекратил свое существование очередной состав российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в сообщении.

Донбасс-реалиям удалось геолоцировать место взрыва в оккупированном городе. Судя по видео местных жителей и съемок дорогу, попадание было совершено по составу боеприпасов в недостроенном микрорайоне "Монолит". А именно – между шахтой Бутовской и городской больницей № 2. Вот это место на карте.

В самой больнице (которую демонстрируют оккупанты, как место прилета) взрывной волной выбиты окна, как и в домах рядом.

Жители Макеевки сообщают, что россияне специально размещают свои склады вблизи жилых домов и медучреждений, чтобы обвинить Украину в терактах.

Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !