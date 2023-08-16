Появилось фото последствий ночной атаки Shahed по портам Одесской области

Ночью 16 августа русские боевики атаковали иранскими дронами южные регионы Украины. Силами воздушной обороны было уничтожено 13 из 16 запущенных оккупантами беспилотников.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, в эту ночь российские боевики атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными дронами типа "Shahed-136/131". Враг запускал дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска.

Атака совершалась несколькими волнами, объяснили в оперативном командовании "Юг". Сначала беспилотники направили в сторону Николаевской области, где они были уничтожены. Позже россияне двумя волнами атаковали Одесскую область. В общей сложности удалось сбить 13 "шахедов" из 16.

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Во время ночной атаки в Одесской области были разрушены ангары с зерном и сельскохозяйственная техника. На месте прилета возникли пожары.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил: "Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины над Одесской областью было уничтожено 11 вражеских ударных беспилотников".

Напомним, утром 15 августа россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. В общей сложности были зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов.

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