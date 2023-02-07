Появилось видео, как беспилотник-камикадзе уничтожил вражескую бронетехнику и россиян на юге Украины

Украинские бойцы на оккупированной части Херсона ликвидировали российских солдат и их бронетехнику. Они использовали для атаки беспилотник-камикадзе.

Кадры уничтожения противника опубликовала Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что аэроразведчики заметили скопление врага и направили на них беспилотник.

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Помогали обезвреживать врага и артиллеристы.

"Благодаря работе пограничной аэроразведки удалось обнаружить скопление живой силы противника и бронетехники. По указанным целям метко сработали беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся врагу значительные потери", – говорится в сообщении.

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