Появилось видео, как украинские защитники из 'Иглы' сбили вражескую ракету, атаковавшую Киев

В четверг 29 декабря российские интервенты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Эта вражеская атака длилась около пяти часов.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, силы ПВО в Киевской области отразили ракетные удары врага, который целился в объекты критической инфраструктуры.

"Имеем 10 поврежденных частных домов в Бучанском районе, один – в Вышгородском. Также в Фастовском районе обломками повреждено одно медицинское учреждение. Восстановительные работы на объектах начнутся как можно быстрее. На местах работают все необходимые экстренные службы", – добавил он.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО над Киевом уничтожили 16 ракет врага.

Между тем, в сети появилось видео, как бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету, которую враг нацелил на Киев. Им удалось ликвидировать боеприпас из ПЗРК "Игла".

Меткими стрелками оказались гвардейцы Бригады быстрого реагирования.

Напомним, утром 29 декабря российские захватчики совершили очередную масштабную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

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