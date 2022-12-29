З'явилося відео, як українські захисники з 'Ігли' збили ворожу ракету, яка атакувала Київ

У четвер 29 грудня російські інтервенти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ця ворожа атака тривала майже пʼять годин.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, сили ППО у Київській області відбили ракетні удари ворога, який цілився в обʼєкти критичної інфраструктури.

"Маємо 10 пошкоджених приватних будинків у Бучанському районі, один – у Вишгородському. Також у Фастівському районі уламками пошкоджений один медичний заклад. Відновлювальні роботи на об'єктах розпочнуться якнайшвидше. На місцях працюють усі необхідні екстрені служби", – додав він.

Відео дня

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що сили ППО над Києвом знищили 16 ракет ворога.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як бійці Нацгвардії збили крилату ракету, яку ворог націлив на Київ. Їм вдалося ліквідувати боєприпас з ПЗРК "Ігла".

Влучними стрілками виявилися гвардійці Бригади швидкого реагування.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!