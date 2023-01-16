Появилось видео последствий ночного обстрела Запорожья ракетами С-300: повреждены дома, ранены 5 человек (видео)

Россия продолжает уничтожать украинские города. Очередной удар был нанесен ракетой по Запорожью.

Информацию по видео опубликовал в телеграмм-канале представитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что оккупанты попали рядом с многоквартирным домом.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру... От обломков стекла пострадали пять человек, среди них два ребенка, девять и 15 лет. Детей госпитализировали", - отметили в ОП.

На видео можно рассмотреть последствия убийственных ракет.

В Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия. На месте возник пожар.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что в доме выбиты окна и двери, повреждена система отопления здания.

По словам Старуха, россия попала по жилой застройке ракетой С-300.

В сети также показали фотографии, где видно, какие разрушения получило здание в городе удара ракеты.

Напомним, что на днях оккупанты попали по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами до сих пор остаются люди. Жертвами террора уже стали 35 украинцев.

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