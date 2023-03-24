Появилось видео последствий российского удара по Сумщине: есть жертвы и раненые

В ночь на 24 марта российские террористы совершили массированный обстрел Сумской области. оккупанты использовали различные виды оружия, в частности, применили и авиабомбу.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, были нанесены удары по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковой общин.

Так, враг массированно обстрелял г. Белополье: зафиксирован авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 ударов), также – обстрел из ствольной артиллерии (20 ударов).

В результате обстрела Белополья погибли два человека, ранения получили девять жителей.

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После атаки разрушены административное здание, школа, жилой дом. Также повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Зафиксирована российская атака и по городу Ворожба, враг применил РСЗО. По селу Виры пришелся авиационный удар и атака дронов-камикадзе.

Также ударил враг и по Николаевской поселковой общине (авиационный удар) и по Новослободской общине.

Полиция Сумской области сообщила, что от российских обстрелов в Белополье погиб полицейский Вадим Ноябрь.

"Сегодня в полночь в результате вражеских обстрелов г. Белополья Сумского района погиб 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад. Во время исполнения служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью. Погибший полицейский был светлым и достойным профессиональным работником. Без отца остались двое детей и большая семья", – говорится в сообщении.

А в комментарии "Суспильнрому" исполняющий обязанности главы Сумской ОВА Тарас Савченко сообщил, что после российской атаки ранены четверо полицейских и пятеро гражданских жителей Белопольского общества.

Мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что во время удара по школе №4 погиб сторож, еще один человек тяжело травмирован.

Напомним, 22 марта российские кафиры массированно обстреляли Запорожье. В результате попадания в многоэтажку погиб человек, а еще 34 жителя многоэтажки получили травмы.

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