Появился прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года: когда опасные даты

Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) - происходящие на поверхности Солнца процессы, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызвать болезненные ощущения у метеозависимых людей.

По данным Space Weather Prediction Center, в ноябре 2023 года ожидается две магнитные бури средней интенсивности.

Первая магнитная буря произойдет 18-19 ноября. Она будет вызвана прохождением солнечного пятна AR3054 вблизи Земли. Буря пика 19 ноября, когда интенсивность магнитного поля Земли может возрасти до 7 баллов.

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Вторая магнитная буря произойдет 24-25 ноября. Она будет вызвана прохождением солнечного пятна AR3055 вблизи Земли. Буря пика 25 ноября, когда интенсивность магнитного поля Земли может возрасти до 6 баллов.

29 и 30 ноября ожидается слабая магнитная буря, которую могут ощутить только метеозависимые люди.

Магнитные бури могут вызывать разные симптомы, такие как:

Головная боль

Недомогание

Усталость

Бессонница

Апатия

Нервозность

Тревожность

Депрессия

Нарушение сердечного ритма

У людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут усугубить симптомы болезни.

Как подготовиться к магнитным бурам

В первую очередь снизьте нагрузку на организм. В период магнитных бурь организм человека становится более чувствительным к стрессу. Следует избегать физических нагрузок, перенапряжений и стрессовых ситуаций.

Пейте больше воды. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание организма. Поэтому важно пить больше воды во избежание проблем со здоровьем.

Примите успокаивающие препараты. Если вы чувствуете беспокойство, раздражительность или головную боль, вы можете принять успокаивающие препараты или заварить травяной чай с мелиссой, мятой или ромашкой.

Облегчить самочувствие при геомагнитных колебаниях можно с помощью контрастного душа. Можете принять ванну с морской солью, которая оказывает успокаивающее действие на организм и помогает справиться с последствиями магнитных бурь.

Свежий воздух помогает нормализовать сон и улучшить общее состояние здоровья – объедините прогулки на воздухе с прослушиванием приятной музыки.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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