Поздравление бабушке на День матери: лучшие картинки и стихи

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Во второе воскресенье мая в Украине отмечают важный праздник – День матери. В этот день не забудьте поздравить своих родных мам, бабушек и других важных для вас людей.

В этом году праздник выпадает на 14 мая. Поэтому UAportal предлагает самые теплые поздравления для ваших родных бабушек в прозе, стихах и картинках.

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Поздравления в прозе для бабушки

Моя милая бабушка, поздравляю с Днем матери! Пусть твое сердце будет полон радости и гордости за своих детей и хорошего воспитания, пусть счастье и яркие лучи радости излучает твоя душа. Спасибо тебе за твое понимание и искреннюю любовь, за теплые встречи и атмосферу необычного уюта с вкусными пирогами и ароматным чаем.

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Самая милая бабушка! Сегодня, в День матери, я хочу отдать тебе свою благодарность за то, что ты выполняешь две роли одновременно – матери и бабушки. Твоя любовь и забота сыграла непревзойденную роль в моей жизни.

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Бабушка, ты воплощением нежности и мудрости. Твои мелкие советы всегда находят свое место в моем сердце, а твоя теплая улыбка рассеивает все тучи в моей душе. Ты неутомима в своей попечительной роли, и я безгранично ценю твою силу и выдержку.

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Наблюдая за тем, как ты присматриваешь своих детей, своих внуков и правнуков, я чувствую, как каждое твое прикосновение наполняет нашу жизнь любовью. Твоя безграничная преданность и самопожертвование не имеют предела, и я благодарю тебя за этот непревзойденный дар.

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Бабушка, ты – наша надежда, наша опора и наша величайшая поддержка. У тебя всегда есть слово, успокаивающее нас в трудное время и вдохновляющее на достижение больших целей. Твоя любовь вкладывается в каждое наше усилие, и мы искренне благодарны за твое безграничное присутствие в нашей жизни.

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Бабушка, твоя забота никогда не знает предела. Ты всегда готова выслушать, поддержать и дать нам самые лучшие советы. Твоя мудрость и опыт становятся незаменимыми в нашей жизни. Ты – настоящая героиня, и с каждым днем мы еще больше ценим твое присутствие рядом.

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Милая бабушка, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе крепкого здоровья и теплых воспоминаний, верной любви родных и веселых праздников в кругу семьи, неустанного избиения твоего доброго сердца и несомненной радости души.

Поздравления для бабушки в стихах

Бабушка дорогая, мамочка моя,

С Днем Матери вас сердечно поздравляю!

Пусть будут дни наполнены теплом,

А все беды и несчастья станут пеплом!

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Дорогая бабушка, милая мамочка,

С Днем Матери поздравляю!

Вы для нас – источник доброты,

Всегда нам помогаете в жизни.

***

Бабушка милая, желаю тебе счастья,

Здоровье крепкого, нежности и тепла.

Твои дети и внуки всегда рядом,

Твои сердце и душа наши сокровища самые большие в мире.

Поздравления в картинках для бабушки в День матери

Лучшие поздравления для бабушки с Днем матери

Как поздравить бабушку с Днем матери

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Поздравление на день матери 2023 - когда День матери в Украине - как поздравить бабушку

Напомним, что украинцы в этом году 14 мая отметят День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая. Подробнее об истории праздника читайте в материале UAportal.

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