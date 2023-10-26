Поздравление с Днем ангела Дмитрия на украинском языке

В день своих именин Дмитрий, Дмитриевна и Дмитриевич получают поздравления от своих близких и друзей. Также они могут обратиться к своему ангелу-хранителю в этот день. Предлагаем вам подборку поздравлений на украинском языке с Днем ангела Дмитрия.

Поздравление с Днем ангела Дмитрия в стихах

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

Пусть будет всё всегда отлично,

Здоровье — сильным навсегда,

А в кошельке — деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

***

От души желаем, Дима,

Быть всегда неотразимым,

Быть везучим, и счастливым,

И во всём незаменимым.

Пусть любовь не оставляет,

Радость лишь переполняет,

Ну а госпожа удача

Обороты не сбавляет!

***

Дима, пусть заветные мечты

Легко и без проблем осуществятся!

Желаю, чтоб счастливей всех был ты,

Пускай тебе печали только снятся!

Хочу успехов новых пожелать,

Здоровья, в душе мира и уюта,

Вперед всегда уверенно шагать

И улыбаться каждую минуту!

***

Удачи, что необходима,

Успехов целую охапку

Тебе я пожелаю, Дима,

Чтоб жить всегда роскошно, сладко!

А денег пожелаю столько,

Чтоб ты не успевал их тратить.

И бить проблемы на осколки

Пусть у тебя задора хватит!

***

Дима, будь крутым по жизни,

Всех за пояс затыкай,

С неизменным героизмом

Беды в крошку разбивай!

И в друзьях ты будь разборчив,

И бюджет свой умножай.

Пусть упрямство стены точит,

И ты целей достигай!

***

Дмитрий, славный, дорогой,

Нынче радуюсь с тобой.

С праздником я поздравляю!

Сто удач тебе желаю!

Шансов тысячу прекрасных,

Миллион объятий страстных,

Денег разных триллионы,

А невест тебе — вагоны!

***

Ты по жизни победитель,

Дима, Дмитрий, наш родной,

Пожелать хотим удачи,

Полон будет дом пусть твой!

От души хотим признаться,

Благодарны мы судьбе,

Что с таким прекрасным парнем

Свел нас случай на земле.

***

Пусть имя Дмитрий дарит силу,

А также мудрость и покой.

Готовься, друг, всегда к удаче,

Но будь готов принять и бой.

Делай свой день неповторимым,

Чтоб жить хотелось вновь и вновь.

Пусть горести проходят мимо,

Пусть бережет тебя любовь!

Поздравление с Днем ангела Дмитрия в прозе

Поздравляю, Дмитрий! Желаю отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется намеченный тобой жизненный план, пусть всё идет как по маслу.

***

Дмитрий, желаю увлекательных путешествий, ярких и интересных открытий. Пусть мечты сбываются, а небо над головой будет мирным. Пусть солнечным будет твоё настроение. Любви близких людей и исполнения самых заветных желаний!

***

Поздравляю с праздником, уважаемый Дмитрий! Пусть дела идут как по маслу, а отдых по расписанию. Желаю побольше приятных и запоминающихся моментов и большого счастья!

***

Дмитрий, воля к победе пусть никогда не иссякнет в тебе, чтобы руки сильны были, а слово крепким и весомым. Исполняй все задуманные планы, мечты и стремись покорить не только вершины, но и целый мир. Поздравляю!

Напомним, мы уже писали, кто празднует именины 12 октября и что нельзя делать в этот день.

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