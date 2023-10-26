Поздравление с Днем ангела Дмитрия на украинском языке
В день своих именин Дмитрий, Дмитриевна и Дмитриевич получают поздравления от своих близких и друзей. Также они могут обратиться к своему ангелу-хранителю в этот день. Предлагаем вам подборку поздравлений на украинском языке с Днем ангела Дмитрия.
Поздравление с Днем ангела Дмитрия в стихах
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Пусть будет всё всегда отлично,
Здоровье — сильным навсегда,
А в кошельке — деньжат прилично.
И много счастья у тебя!
***
От души желаем, Дима,
Быть всегда неотразимым,
Быть везучим, и счастливым,
И во всём незаменимым.
Пусть любовь не оставляет,
Радость лишь переполняет,
Ну а госпожа удача
Обороты не сбавляет!
***
Дима, пусть заветные мечты
Легко и без проблем осуществятся!
Желаю, чтоб счастливей всех был ты,
Пускай тебе печали только снятся!
Хочу успехов новых пожелать,
Здоровья, в душе мира и уюта,
Вперед всегда уверенно шагать
И улыбаться каждую минуту!
***
Удачи, что необходима,
Успехов целую охапку
Тебе я пожелаю, Дима,
Чтоб жить всегда роскошно, сладко!
А денег пожелаю столько,
Чтоб ты не успевал их тратить.
И бить проблемы на осколки
Пусть у тебя задора хватит!
***
Дима, будь крутым по жизни,
Всех за пояс затыкай,
С неизменным героизмом
Беды в крошку разбивай!
И в друзьях ты будь разборчив,
И бюджет свой умножай.
Пусть упрямство стены точит,
И ты целей достигай!
***
Дмитрий, славный, дорогой,
Нынче радуюсь с тобой.
С праздником я поздравляю!
Сто удач тебе желаю!
Шансов тысячу прекрасных,
Миллион объятий страстных,
Денег разных триллионы,
А невест тебе — вагоны!
***
Ты по жизни победитель,
Дима, Дмитрий, наш родной,
Пожелать хотим удачи,
Полон будет дом пусть твой!
От души хотим признаться,
Благодарны мы судьбе,
Что с таким прекрасным парнем
Свел нас случай на земле.
***
Пусть имя Дмитрий дарит силу,
А также мудрость и покой.
Готовься, друг, всегда к удаче,
Но будь готов принять и бой.
Делай свой день неповторимым,
Чтоб жить хотелось вновь и вновь.
Пусть горести проходят мимо,
Пусть бережет тебя любовь!
Поздравление с Днем ангела Дмитрия в прозе
Поздравляю, Дмитрий! Желаю отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется намеченный тобой жизненный план, пусть всё идет как по маслу.
***
Дмитрий, желаю увлекательных путешествий, ярких и интересных открытий. Пусть мечты сбываются, а небо над головой будет мирным. Пусть солнечным будет твоё настроение. Любви близких людей и исполнения самых заветных желаний!
***
Поздравляю с праздником, уважаемый Дмитрий! Пусть дела идут как по маслу, а отдых по расписанию. Желаю побольше приятных и запоминающихся моментов и большого счастья!
***
Дмитрий, воля к победе пусть никогда не иссякнет в тебе, чтобы руки сильны были, а слово крепким и весомым. Исполняй все задуманные планы, мечты и стремись покорить не только вершины, но и целый мир. Поздравляю!
Напомним, мы уже писали, кто празднует именины 12 октября и что нельзя делать в этот день.
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