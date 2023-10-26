Привітання з Днем ангела Дмитра українською мовою
В день своїх іменин Дмитри, Дмитрівни та Дмитровичі отримують привітання від своїх близьких та друзів. Також, вони можуть звернутись до свого ангела-хранителя цього дня. Пропонуємо вам підбірку вітань українською мовою з Днем ангела Дмитра.
Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах
Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро
! Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Діма, нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай світ навколо яскравим буде
Від твоїх дій та помислів,
Нехай поважають люди
Тебе й діла твої, Дмитро.
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Привітання з Днем ангела Дмитра у прозі
Вітаю, Дмитро! Бажаю відмінного здоров'я, успішної кар'єри, сімейного щастя і вірних друзів. Нехай збудеться намічений тобою життєвий план, нехай все йде як по маслу.
***
Дмитро, бажаю захоплюючих подорожей, яскравих і цікавих відкриттів. Нехай мрії збуваються, а небо над головою буде мирним. Нехай сонячним буде твій настрій. Любові близьких людей і виконання найзаповітніших бажань!
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Вітаю зі святом, шановний Дмитре! Нехай робота буде вдалою, а відпочинок за розкладом. Бажаю побільше приємних і пам'ятних моментів і великого щастя!
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Дмитро, воля до перемоги нехай ніколи не вичерпається в тобі, щоб руки сильні були, а слово міцним і вагомим. Виконуй всі задумані плани, мрії і прагни підкорити не тільки вершини, а й цілий світ. Вітаю!
Нагадаємо, ми вже писали, хто святкує іменини 12 жовтня та що не можна робити у цей день.
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