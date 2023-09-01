Поздравление с Днем знаний в прозе и стихах на украинском
1 сентября школьники и студенты традиционно начинают новый учебный год. Поспешите поздравить с Днем знаний учителей, первоклассников, родителей, учащихся. UaPortal подобрал для вас поздравления с первого сентября в прозе, стихах и картинках.
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.
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С Днем знаний! Пусть будут подвластны все школьные и жизненные задачи, а любознательность и увлеченность ведут тебя к новым радостным открытиям. Желаю интересных уроков, отличных оценок и больших побед.
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Поздравляю тебя с началом нового года, который сделает тебя умнее и образованнее! Твоя школа встречает тебя цветами и осенними листьями, солнечным днем и приветливой улыбкой учительницы! С праздником, с Днем знаний!
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Наступает новый учебный год, впереди пусть вас ждут только новые познания, успех и везение, пусть день знаний вдохновит на новые достижения, даст твердую опору для дальнейших жизненных перспектив!
Поздравления в стихах
Поздравляю я с Днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
***
Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей,
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах,
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
***
Что в день знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха.
***
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
***
Приходит к нам День знаний
Под ручку с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С осенним первым днем!
Пусть новый год учебный
Удачу принесет,
Успехи, вдохновение
И творчества полет!
***
Поздравляем мы с днем знаний,
Всем успешных начинаний,
Море радостных побед,
Пусть горит ученья свет!
***
Всех ребят мы поздравляем,
Знаний легких вам желаем.
Чтоб учиться было в радость,
А уроки чтоб не в тяжесть!
***
Закончились каникулы,
И лето позади,
Тетрадки и учебники
Скорей в портфель клади.
И стань на путь познания,
Как юный следопыт,
Открытий жажда пусть в тебе
Безудержно горит.
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