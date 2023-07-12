Поздравления с днем Петра и Павла на украинском языке в стихах и прозе

12 июля 2023 года отмечается великий церковный праздник – день святых Петра и Павла. UaPortal подобрал для вас поздравления с праздником Петра и Павла на украинском языке, стихи и прозу.

Поздравление в прозе

С великим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакая дурная весть не омрачала их дни. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных вестей.

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашим семьям!

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С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Вам, чтобы жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир. Находите вдохновение и духовное возвышение в их примере, и пусть Божья благодать сопровождает Вас во всех делах.

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От всего сердца поздравляем Вас с этим великим праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашей семье. Пусть всегда будет благословенна наша родная земля, а праздник войдет в каждый дом миром, счастьем и радостью.

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Пусть в день святых апостолов Петра и Павла душа будет наполнена Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимание. Береги дорогих тебе людей!

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Поздравление в стихах

В день святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

В светлый день Петра и Павла

Пожелания прими

Мудрым быть, в решеньях правым.

Дружно с близкими живи.

Пусть святые направляют

По дорогам непростым.

Пусть сомненья не терзают.

Счастья, мира, доброты!

***

С днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых -

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда печали вам не знать!

Напомним, мы уже писали об истории праздника и запрете дня Петра и Павла.

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