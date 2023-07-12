Привітання з днем Петра та Павла українською у віршах та прозі

12 липня 2023 року відзначається велике церковне свято - день святих Петра і Павла. UaPortal підібрав для вас вітання зі святом Петра і Павла українською мовою, вірші та прозу.

Привітання у прозі

З Днем Петра і Павла! Нехай достаток, радість і добробут увійдуть до твого дому, нехай гармонія і спокій панують в душі, нехай ніколи не закінчується запас сил і енергії! Розуміння тобі, мудрості, чистих думок і добрих вчинків!

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Вітаю з днем ​​Петра і Павла! Нехай життя буде довгим, святковим, щасливим. Бажаю міцного здоров'я, сімейного ладу, домашнього затишку, життєвого достатку. Бажаю ніколи не втрачати доброї надії, бажаю завжди вірити в чудеса. І нехай ці чудеса трапляються з тобою з кожним днем.

Відео дня

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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і здоров'я, достатку, радості та справжніх чудес в житті. Шлях серце вірить і сподівається, нехай душа прагне щастя і відраді. Бажаю бути хорошою людиною. Бажаю берегти свою сім'ю, цей світ. І нехай кожен день буде світлим, теплим і добрим.

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Сьогодні день апостолів Павла і Петра, і я вітаю вас з цим днем, бажаю всього чистого, світлого і доброго, що є в цьому світі. Сил, здоров'я, добробуту! Нехай збережуть апостоли, небесні заступники наші, нас від нещасть і бід! Бережи вас Господь!

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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю йти доброї рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров'я і невтомної світлої надії, а також миру над головою, ладу в родині й достатку в житті. Будь сміливою і хорошою людиною, твори добро та отримуй натомість насолоду для душі.

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Привітання у віршах

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

***

Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Нагадаємо, ми вже писали про історію свята та заборони дня Петра і Павла.

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