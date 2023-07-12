Поздравления с днем Петра и Павла на украинском языке в стихах и прозе
12 июля 2023 года отмечается великий церковный праздник – день святых Петра и Павла. UaPortal подобрал для вас поздравления с праздником Петра и Павла на украинском языке, стихи и прозу.
Поздравление в прозе
С великим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакая дурная весть не омрачала их дни. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных вестей.
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашим семьям!
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С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Вам, чтобы жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир. Находите вдохновение и духовное возвышение в их примере, и пусть Божья благодать сопровождает Вас во всех делах.
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От всего сердца поздравляем Вас с этим великим праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашей семье. Пусть всегда будет благословенна наша родная земля, а праздник войдет в каждый дом миром, счастьем и радостью.
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Пусть в день святых апостолов Петра и Павла душа будет наполнена Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимание. Береги дорогих тебе людей!
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Поздравление в стихах
В день святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
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В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомненья не терзают.
Счастья, мира, доброты!
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С днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
***
С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда печали вам не знать!
Напомним, мы уже писали об истории праздника и запрете дня Петра и Павла.
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