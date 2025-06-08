Пожар на стратегическом объекте: дроны атаковали российский химкомбинат 'Азот' (видео)

В ночь на 8 июня в российском городе Новомосковск в Тульской области прогремели сильные взрывы.

Об этом сообщают телеграм-каналы. Очевидцы отмечают, что в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов, хотя некоторые источники говорят о восьми.

В локальных сообществах выдвигают предположение, что один из дронов мог попасть непосредственно в территорию химического предприятия.

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Акционерное общество "Азот" в Новомосковске является ключевым производителем аммиака и азотных удобрений в России, а также занимает лидирующие позиции в отрасли по объемам и ассортименту продукции.

Среди производимой на предприятии продукции – минеральные удобрения, аммиак, разнообразные органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, высокочистая азотная кислота, а также аргон и метанол.

Ранее мы рассказывали, что ГУР нанесло киберудару по производителю стратегической авиации России.

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