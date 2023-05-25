ПП-ужин для стройной фигуры: рецепт овощной запеканки
Эта запеканка подойдёт для диетического и детского меню. Овощи берите по своему вкусу.
Ингредиенты:
– Овощная смесь – 400 г
– яйца – 3 шт.
– Твердый сыр – 150 г
– Брокколи – 200 г
– Сметана – 3 ст. л.
– Масло растительное для смазывания формы
– Соль, перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. Высыпьте брокколи и смесь любимых овощей на смазанную маслом сковороду и жарьте 10-15 минут. Посолите и добавьте перец.
2. Твердый сыр натрите на терке.
3. Смешайте яйца, творог и сметану. Перемешайте.
4. Форму смажьте маслом и выложите овощи
5. Залейте овощи яично-творожной заливкой.
6. Запекайте в духовке при 180 °C 20 минут.
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