Правила 100 лет: история первой правительницы шумеров царицы Кубабы

Ярких историй женщин-правительниц не так много. Одна из них царица Кубаба, правившая Шумером около 2500 лет до н. э. и, вероятно, стала первой известной женщиной-правительницей в истории.

Об этом пишет Ancient Origins.

По истории царица Кубаба была правительницей города-государства Киша в третьем тысячелетии до нашей эры. Ее имя занесено в "Царский список", являющееся единственным письменным доказательством ее правления. В списке перечислены все цари шумеров и указаны сведения о каждом из них: продолжительность правления и город, где он осуществлял правление. Кубаба в списке значится как "лугаль", то есть царь, а не "эреш", царица-консорт. Она единственная женщина в этом списке.

"Потом Мари потерпела поражение, и царская власть перешла к Кишу. В Кише царицей стала Ку-Баба, женщина-трактирщица, которая заложила фундамент Киша; она правила 100 лет. Одна королева правила 100 лет".

Единственная проблема состоит в том, что список царей не является авторитетным историческим источником. Он размывает границу между фактами и легендами, ведь невероятно, как царица могла править целый век. Хотя есть вероятность, что шумеры считали время по-другому. Возле имени Кубабы написано: "Женщина-трактирщица, укрепившая основы Киша".

Считают, что Кубаба пришла к власти являясь трактирщицей, что можно объяснить как барменьша или проститутка. Также, женщина не имела никаких родственных связей, которые помогли ей занять трон: все сделали ее способности и разум.

Читайте также: Археологи в Мексике нашли игрушку майя: как выглядит Пок и Пок

Народ ее очень чтил, со временем к ней стали относиться как к богине. В некоторых источниках значится, что Кубаба входила в правящую династию царства Киш, которое располагалось на территории современного Судана. Но подтверждений этому нет. Как отмечают исторические свидетельства, царица во главе своего войска одержала победу над римлянами в первом веке нашей эры, пытавшимися завоевать ее королевство.

Напомним, в Венгрии обнаружили могилу хирурга из 1 века с его инструментами

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !