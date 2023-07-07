Правила поведения при укусе змеи: три важных совета от экспертов

В Украине водится много змей, среди которых только 3 вида ядовитые: степная гадюка, обычная гадюка и гадюка Никольского. Каждый год десятки людей становятся жертвами укусов змей, преимущественно из-за халатности или неправильного поведения.

Если вас укусила змея, немедленно обратитесь к врачу. Только квалифицированный медицинский специалист сможет оказать необходимую помощь!

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Укус змеи имеет серьезные последствия. Яд гадюки оказывает гемолитическое действие, что приводит к разрушению красных кровяных клеток. Укусы гадюк особенно опасны для детей, пожилых людей и лиц со слабым иммунитетом. После укуса наблюдается болезненный отек с многочисленными кровоизлияниями – геморрагиями. Яд быстро влияет на жизненно важные системы организма, сопровождаясь общей слабостью, быстрым падением давления, головной болью, затрудненным дыханием, головокружением, отеком.

Если вы вдали от медицинского учреждения нужно оказать медицинскую помощь пострадавшему:

Уложите пострадавшего на ровную поверхность.

Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви.

На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.

Дайте пострадавшему воду и 1-2 таблетки лекарства от аллергии.

Пораженную конечность положите на повышение при транспортировке.

По возможности приложите к месту укуса лед.

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