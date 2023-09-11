Правильное использование микроволновки: какую посуду нельзя ставить

Микроволновая печь – незаменимый помощник для хозяек, но важно помнить о правилах безопасности при ее использовании. Не все знают, какую посуду и материалы недопустимо использовать в микроволновке, и нарушение этих правил может привести к неприятным последствиям.

Специалисты дали советы и рассказали, как посуду категорически нельзя использовать в микроволновке.

Фольга

Одним из главных запретов является нагрев пищи в контейнерах, изготовленных из алюминиевой фольги. Фольга – это тонкий металл, и греться она не должна в микроволновке. Ведь металл может вызвать искры и поломку техники, а также пожар.

Вместо алюминиевой фольги можно использовать фольгированную бумагу, которая является более безопасным вариантом для разогрева пищи.

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Металлическая посуда

Использование металлических и жестяных сосудов для нагревания пищи в микроволновке также строго запрещено. Металл может вызвать заряд, подобный молнии, и приводить к статическому разряду, что может привести к взрыву. Поэтому не рекомендуется нагреть ложку или другие металлические предметы в микроволновке.

Золото

Тарелки с золотыми каймами или узорами также не рекомендуется ставить в микроволновку. Золотые декоративные элементы содержат мельчайшие частицы металла, которые могут нагреваться и вызывать искры, что может привести к нагреванию и даже возгоранию сосуда.

Напомним, мы уже писали, как быстро и легко отмыть микроволновку с помощью лимонного сока.

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