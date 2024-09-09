Правительство изменило требования для компенcации за поднаем жилья для военных: о чем идет речь

Кабинет Министров одобрил новые правила, упрощающие процедуру получения компенсации за аренду жилья для военнослужащих. Теперь им не нужно предоставлять выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, было отменено требование подавать копии справок о регистрации места жительства при оформлении запроса на компенсацию. Часть обязанностей по сбору документов перенесена из военных на их непосредственных руководителей. Об этом пишет sud.Ua.

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Обновленные правила также решают вопрос выплат денежной компенсации в случаях, когда жилье военнослужащих было повреждено или разрушено в результате военных действий.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова прокомментировала эти изменения: "Мы уменьшили бюрократическую нагрузку и усилили защиту прав военнослужащих, особенно тех, чье жилье пострадало из-за российской агрессии. Это упростит процесс получения компенсации за аренду жилья и расширит круг защитников, которые смогут воспользоваться этим". .

Теперь проверка информации о праве собственности на недвижимость будет осуществляться командиром воинской части или руководителем соответствующего подразделения, органа или учреждения, уполномоченным принимать решения по выплате компенсации.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что изменится с сентября для военнообязанных со статусом "ограниченно подходящий".

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