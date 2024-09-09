Уряд змінив вимоги для компенcації за піднайом житла для військових: про що йдеться

Кабінет Міністрів схвалив нові правила, які спрощують процедуру отримання компенсації за оренду житла для військовослужбовців. Тепер їм не потрібно надавати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, було скасовано вимогу подавати копії довідок про реєстрацію місця проживання при оформленні запиту на таку компенсацію. Частину обов'язків щодо збору документів перенесено з військових на їхніх безпосередніх керівників. Про це пише sud.Ua.

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Оновлені правила також вирішують питання виплат грошової компенсації у випадках, коли житло військовослужбовців було пошкоджене або зруйноване внаслідок воєнних дій.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова прокоментувала ці зміни: "Ми зменшили бюрократичне навантаження та посилили захист прав військовослужбовців, особливо тих, чиє житло постраждало через російську агресію. Це спростить процес отримання компенсації за оренду житла та розширить коло захисників, які зможуть скористатися цим правом".

Відтепер перевірка інформації про право власності на нерухомість буде здійснюватися командиром військової частини або керівником відповідного підрозділу, органу чи установи, уповноваженим приймати рішення щодо виплати компенсації.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що зміниться з вересня для військовозобов‘язаних зі статусом "обмежено придатний".

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