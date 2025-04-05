Правительство утвердило тариф на газ с 1 мая: сколько будет стоить кубометр

В Украине продлили действующее постановление о фиксированной цене на газ до 31 октября 2025 года, хотя предыдущая редакция документа предусматривала его действие только до конца апреля этого года. Согласно обновленным условиям, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет поставлять газ для бытовых потребителей по цене 7,96 гривны за кубический метр.

Изменения были утверждены правительственным постановлением №356-2025-п. Об этом пишет OBOZ.UA.

Как отмечает "ГазПравда", на рынке поставок газа для бытовых потребителей сейчас по-прежнему работает девять компаний. Пять из них предлагают два вида тарифов – годовой с фиксированной стоимостью и месячный, который меняется в зависимости от рынка. Остальные четыре поставщика предлагают только фиксированную годовую цену. В рамках годовых пакетов цена за кубометр газа колеблется от 7,79 до 9,99 грн, а в случае месячного тарифа – от 8,46 до 20,99 грн.

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Какой будет цена на газ для населения?

В 2025 году цена газа для населения останется на текущем уровне. Об этом сообщили несколько источников в Кабмине. Согласно действующему законодательству, пересмотр тарифов пока невозможен. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну разве очень сильно нажмут партнеры, но это почти исключено", – прокомментировал один из представителей правительства.

"Нафтогаз" будет поставлять газ населению по фиксированной цене 7,96 гривны за кубометр. Для того, чтобы изменить тариф до окончания военного положения, необходимо внести поправки в действующее законодательство – то есть пройти парламентское голосование и получить подпись президента. Учитывая непопулярность такого шага, провести его через Верховную Раду будет крайне непросто.

Кроме "Нафтогаза", в Украине действуют другие компании по поставке голубого топлива, однако почти 98% домохозяйств пользуются услугами именно этой компании. При этом даже после завершения моратория на повышение тарифов, нет гарантии, что экономические условия потребуют их увеличения – все будет зависеть от объемов потребления, добычи газа и других факторов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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