Право на бронь получили еще две категории работников: о ком идет речь

Недавно в Украине обновили порядок бронирования военнообязанных, предоставив право на 100% "бронь" еще двум категориям работников. Изменения были введены постановлением Кабинета Министров №36 от 14 января 2025 года.

Теперь в перечень работников, подлежащих полному бронированию, включили медицинских работников. Об этом пишет РБК.

Кто из медиков подлежит 100% бронированию?

Под бронирование попадают все военнообязанные медики, если они работают в заведениях по основному месту работы. Это касается:

государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

заведений общественного здоровья;

учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы;

центров крови.

Кроме того, 100% бронирование распространяется на военнообязанных прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Изменения для других организаций

Для военнообязанных работников Общества Красного Креста Украины и других неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров, бронирование будет теперь определять Минразвития, а не Минреинтеграции. При этом общее количество забронированных работников не может превышать 50%.

Как работает бронирование в Украине?

В Украине перечень должностей и специальностей, подлежащих бронированию от мобилизации. Однако 100% "бронь" предоставляется только отдельным категориям предприятий и учреждений, которые критически важны для жизнеобеспечения страны.

К таким относятся:

предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК);

топливно-энергетический комплекс;

ГСЧС (90% личного состава службы забронировано, а оперативные подразделения - в полном составе).

Для других категорий предусмотрено частичное бронирование. К примеру, госслужащие категорий "Б" и "В" могут быть забронированы не более чем на 50%.

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Новый порядок бронирования через "Дию"

С 1 декабря 2024 г. в Украине действует новый порядок бронирования, который проходит в электронном формате через портал "Дия". Для тех, кто уже имел "бронь", предусмотрен переходный период до 28 февраля 2025, чтобы предприятия успели обновить документы в соответствии с новыми условиями.

Также правительство установило, что с 22 января по 1 марта 2025 года бронирование предприятиями, которые признаны критически важными для экономики или военных формирований, осуществляется без ограничения в 72 часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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