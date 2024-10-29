Правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах

В Одессе стражи порядка разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получить медицинские справки, позволявшие областной МСЭК признавать их непригодными для военной службы. По данным Бюро, весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал предоставлять "платные услуги" для мужчин, желающих избежать мобилизации.

В схему были привлечены 12 врачей из разных учреждений города, работников "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и посредников из числа родственников. Об этом сообщают Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора.

Схема заключалась в сочинении фальшивых диагнозов и оформлении медицинской документации для подтверждения "истории болезни", включая поддельные МРТ-снимки. С подготовленными документами военнообязанные обращались в МСЭК, где их встречали подготовленные члены комиссии, присваивавшие группу инвалидности.

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Стоимость услуг колебалась от 6 до 12 тысяч долларов в зависимости от сложности диагноза и типа инвалидности.

Согласно информации ДБР, на данный момент обнаружено 42 военнообязанных, воспользовавшихся услугами схемы, другие лица еще устанавливаются.

Во время 28 обысков в местах работы и проживания фигурантов изъята медицинская документация, 74 тысячи долларов США, 12,5 тысячи гривен наличными и три автомобиля премиум-класса.

Кроме того, в Центре медико-социальной экспертизы были задержаны двое военных, находившихся в розыске за самовольное оставление воинской части, и пять призывников, которые уклонялись от службы и пытались оформить фиктивную инвалидность. Мужчин передали в военную службу правопорядка и РТЦК и СП.

Организатор схемы задержан, ему объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды.

Напомним, СБУ нашла у руководительницы МСЭК Николаевщины 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына.

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