Правоохранители вынесли подозрение чиновнику КГГА, оформившему фейковую инвалидность

Киевские правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА на незаконном получении 2-й группы инвалидности.

По материалам дела, в 2022 году чиновник подал поддельные медицинские документы в одну из районных МСЭК в Киеве. Он использовал фейковые справки о не соответствующем действительности диагнозе и сфальсифицированные "выписки с медицинской карты", которые якобы подтверждали его пребывание на стационарном лечении. Об этом сообщают СБУ, столичная полиция, Киевская городская прокуратура. Вероятно, речь идет о Руслане Светлом.

Читайте также: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

В результате чиновник незаконно получил 2-ю группу инвалидности. Это не только освободило его от мобилизации, но позволило получать выплаты по инвалидности из государственного бюджета. Как выяснило следствие, с 2022 года чиновник получил почти 300 тысяч гривен социальных выплат.

Пока ему объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 – подделка и использование фальшивых документов;

ч. 3 ст. 190 – мошенничество.

Расследование продолжается. Правоохранители осуществляют комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, чью инвалидность будут проверять с 1 января.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!